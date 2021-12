Dawno temu pałac w Iłowej należał do ekscentrycznego hrabiego. Teraz to o siedziba Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

To dzięki tej rodzinie założono park, zaprojektowany w stylu francuskim i angielskim, od strony południowej pałacu umieszczono zegar słoneczny, wzniesiono też drugą wieżę zamku. Właściciel pałacu, w latach 1902 – 1914 hrabia Friederick von Hochberg zainspirowany swymi podróżami do Japonii i Azji wprowadził do wystroju pałacu elementy sztuki orientalnej.

Obecnie w budynku mieści się Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej.

Cudowny Park Dworski w Iłowej ma 12,5 ha. Zachwyca w nim przepiękny pałac, w którym swoją siedzibę ma Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Obok niego oczy cieszy ogród różany, dalej pierwszy w Europie ogród japoński, założony przez hrabiego Fryderyka von Hochberga Fürstensteina. W ogrodzie chińskim można zobaczyć bramy księżycowe, a idąc dalej, dochodzimy do Mostku Miłości, w stylu chińskiej pagody. Pałac w Iłowej powstał w XVII wieku, w miejscu dawnej obronnej warowni, ale dopiero w XX wieku zyskał obecny kształt.