Deficytowe zawody w powiecie żarskim. Zobacz, jakie branże potrzebują pracowników na lokalnym rynku Aleksandra Łuczyńska

Zastanawiacie się nad swoją przyszłością, myślicie o zmianie zawodu. Mamy pełną listę profesji, w których brakuje chętnych do pracy, osób z kwalifikacjami. To zawody deficytowe na terenie powiatu żarskiego. Możecie się zdziwić, jakie branże cierpią na brak pracowników. Mogłoby się wydawać, że fryzjerów mamy aż nadto, a okazuje się, że jest to zawód deficytowy w naszym regionie. Zobaczcie pełną listę w naszej galerii.