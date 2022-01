Derby Żar w koszykówce. Trzecioligowi koszykarze Sokoła przegrali z drugoligowymi zawodnikami BC Swiss Krono Żary

Kibice w hali Prusa stawili się tłumnie i o dziwo nie byli to tylko typowi fani rzucania piłki przez obręcz. Na trybunach zasiedli także fani innych sportów, a także znajomi i rodziny zawodników. Atmosfera była gorąca i z wieloma podtekstami towarzyszącymi żarskim derbom.

Druga na trzecią

Można się było spodziewać, że BC Swiss Krono wystawi do walki drugą ligę. Kolejny raz prestiż jaki daje zwycięstwo w derbowym pojedynku okazał się zbyt kuszący. Tak więc na placu boju pojawili się zawodnicy grający normalnie o stopień wyżej, a ci co zwykle rozgrywali mecze na trzecioligowych parkietach, zasiedli na ławce rezerwowych i grzali ją aż do ostatniej minuty. Wtedy Grzegorz Kukiełka wpuścił na boisko, cokolwiek zmarzniętych już młodych graczy Krono, bo i tak już było wiadomo, że wygrają.

Fragmenty spotkania