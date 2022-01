Dla kogo były Targi Pracy w Żarach? Czy mieszkańcy skorzystali z oferty?

O godzinie 11.30 tłumów nie było, ale między stoiskami przechadzało się kilkudziesięciu zainteresowanych ofertami pracy w powiecie żarskim.

–Takie targi są dobra okazją, żeby się rozejrzeć za jakąś pracą.- powiedział Marek Lewandowski, którego żona poszukuje pracy. –Żonę skierował tutaj Urząd Pracy, dlatego postanowiliśmy spróbować. –Niestety wiele ofert jest dla niej niedostępnych, ponieważ mieszkamy na wsi i mamy problem z dojazdem-dodaje pan Marek.

Potwierdza to też jego małżonka. –Mieszkamy w Dąbrowie Łużyckiej i niestety dojazd z tej miejscowości do Żar autobusem jest praktycznie niemożliwy. Co powoduje, że oferty pracy z Żar nie są dla mnie. Do tego mam chore ręce, przeszłam dwie poważne operacje co też niestety zawęża obszar moich poszukiwań- dodaje Beata Janas Lewandowska. Najwięcej zainteresowanych było przy stoisku Wojskowej Komendy Uzupełnień z Żagania. Młodzi ludzie chętnie pytali o warunki jakie oferuje uczniom kończącym szkołę wojsko.