Dni Żar 2022. Dzień amerykański na stadionie Syrena. Pokazy sprzętu amerykańskiego i mecz w piłkę nożną | DUŻO ZDJĘĆ

Dzisiaj od 11-stej na stadionie Syrena trwał Dzień Amerykański Na płycie bocznej zorganizowano pokaz sprzętu amerykańskiego wojska oraz policyjnego i strażackiego. Było także stoisko z american food .

O 12.00 rozpoczął się mecz Żary City 1260 vs US Army, Wynik co prawda nie był najważniejszy, ale wypada go odnotować, Wygrali gospodarze 7:2. W przerwie meczu można było poćwiczyć z amerykańskimi żołnierzami futbol amerykański.