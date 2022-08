Dni Żar 2022. Uwaga! Utrudnienia w ruchu na Alei Jana Pawła II Małgorzata Fudali Hakman

Od jutra, 24 sierpnia do 28 sierpnia(niedziela), w godzinach od 8.00 do 24.00, zostanie zamknięty ruch kołowy na na Alei Jana Pawła II. Utrudnienia drogowe są z powodu Dni Żar, które będą się odbywały w parku od piątku do niedzieli.