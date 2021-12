Doktor Prozak, czyli Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni wraca do Sieniawy Żarskiej, żeby naprawić relacje z ojcem. Widzieliście?

Po ponad trzydziestu latach Robert wraca w rodzinne strony by nadrobić to, co go ominęło i czego się nie nauczył od ojca. Czy można jednak wrócić jak gdyby nigdy nic do rodzinnego domu?

Na stronie producenta serialu można przeczytać:

Robert, mając 15 lat, wyprowadził się z domu i potem rzadko go odwiedzał. W życiu został tym, kim chciał - znanym komikiem, choć jak uważa jego ojciec, wcale nie najlepszym. Teraz ojciec Roberta porwał się na spore przedsięwzięcie - remontuje mały pawilon, w którym urządza wiejski lumpeks. I mimo że praktyczne umiejętności ojca nie przeszły na syna, to jednak pomoc Roberta będzie nieoceniona. Obydwaj mają też do załatwienia parę innych spraw. Będą mieli na to niemal trzy tygodnie, po raz pierwszy po trzydziestu latach. Robert i Tadeusz spędzą ze sobą szalone lato, pełne emocji i wzruszeń. Jak Robert sobie poradzi daleko od stolicy, od rozrywkowego życia, na tej samej małej ulicy w małej rodzinnej wiosce?