Don Kichot z Nowej Soli zawitał na żarski rynek. Były tańce, kąpiel w proszku i rowerowy rumak. Zobaczcie sami!

„Kraina ułudy” Teatru TAQ to widowisko plenerowe nawiązujące bezpośrednio do przygód błędnego rycerza z La Manczy. Przygody rycerza są powszechnie znane i wciąż aktualnie, bowiem nawiązują do różnych sytuacji życiowych. Jest więc w przedstawieniu kilka scen, których nie ma w pierwowzorze literackim, ale klimatem i nastrojem doskonale wkomponowują się w myśl Cervantesa. Postać don Kichota jest barwna, a jednocześnie tragiczna i prześmiewcza, zawierająca w sobie wszystkie cechy człowieka, szlachetnie urodzonego, ale jednocześnie też wizjonera i niegroźnego szaleńca. Jego poczynania odbierane przez obserwatorów traktowane są z dystansem i przymrużeniem oka. Partneruje mu równie komiczna i prześmiewcza postać Sancho Pansy, która próbuje spełnić wszystkie zachcianki swego pana ale poprzez chaotyczną komiczność swoich poczynań, tworzy jeszcze jeden punkt nieopisanego harmideru