Droga Ukrainy w Żarach. Inscenizacja męki Chrystusa przy kościele pw. NSPJ, w rolę Chrystusa wcielił się proboszcz

Symboliczne niebiesko - żółte wstążki, pieśń ukraińska i nawiązanie drogi krzyżowej Chrystusa do walk na Ukrainie. Takiej inscenizacji drogi krzyżowej w Żarach jeszcze nie było. Po trzech latach przerwy, spowodowanej pandemią, spod kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ruszyli wierni. W rolę Chrystusa wcielił się proboszcz ks. Krzysztof Kwaśnik. Mimo zimna, mało wiosennej pogody, w inscenizacji wzięło udział wielu mieszkańców, którzy przeszli ulicami Żar do kolejnych stacji drogi krzyżowej. To kolejne inscenizacja męki Chrystusa w mieście, w piątek podobna odbyła się w Kunicach oraz przy kościele pw. WNMP.