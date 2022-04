Drużyna Matrobocik z Żar jest Mistrzem Polski w robotyce. Przed nimi wyjazd do Brazylii na Mistrzostwa Świata, trwa zbiórka funduszy

Trwa zbiórka pieniędzy na wyjazd drużyny Matrobocik do Brazylii na Mistrzostwa Świata w Robotyce. Żarska ekipa niedawno odniosła ogromny sukces zdobywając Mistrzostwo Polski. Teraz czas na podbój świata. Niestety, wyjazd wiąże się z ogromnymi kosztami. Sześcioosobowa drużyna za wylot, wpisowe i koszty pobytu musi zapłacić łącznie 85 tysięcy złotych, dla jednej osoby to koszt ok.14 tys. złotych. Kwota ogromna, ale stawka też jest wysoka.

Tak piszę o sobie na Zrzutce, gdzie utworzono zbiórkę pieniędzy na ich wyazd.

LINK DO ZBIÓRKI

Jesteśmy Mistrzami Polski, 6-osobową drużyną Matrobocik z Żar (woj. lubuskie). Od kilku lat startujemy w zawodach FLL Lego, dzięki którym uczymy się programowania, budowania, tworzenia robotów z klocków Lego. Zawody FLL (First Lego League) Lego organizowane są na całym świecie, aby rozwijać u dzieci kreatywność, umiejętności konstrukcyjne i inżynierskie.

Nasze osiągnięcia w roku 2022:

- zwycięstwo na szczeblu rejonowym w Poznaniu (nagroda – udział w Finałach Polski z 13 innymi najlepszymi drużynami z całej Polski).



- Mistrzostwo Polski w Robotyce i możliwość reprezentacji Kraju na arenie międzynarodowej w RIO – Brazylia (05.08-07.08.2022).

W związku z powyższym, kierujemy prośbę o wsparcie finansowe. Szacunkowy koszt wyjazdu to ok 85 tys. zł (wpisowe 5400 zł, bilety + nocleg + transfer lotniskowy + wyżywienie).

Będziemy wdzięczni za wszelką pomoc i wsparcie. Marzymy o tym, aby zasilić grono inżynierów w Polsce. Chcemy być zalążkiem innowacji i rozwiązań. Mamy głowy pełne pomysłów, siłę by się rozwijać i wiarę, że „chcieć to móc”.

Bez Was „Wielkich dzisiaj”, mało zrobimy jutro. Pomóżcie rozwinąć nasze skrzydła.