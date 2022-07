Drużyna Matrobocik z Żar potrzebuje naszej pomocy. Muszą uzbierać ogromną sumę na wyjazd na mistrzostwa świata do Brazylii

Trwa zbiórka pieniędzy na wyjazd drużyny Matrobocik do Brazylii na Mistrzostwa Świata w Robotyce.

Żarska ekipa niedawno odniosła ogromny sukces zdobywając Mistrzostwo Polski. Teraz czas na podbój świata. Niestety, wyjazd wiąże się z ogromnymi kosztami. Sześcioosobowa drużyna za wylot, wpisowe i koszty pobytu musi zapłacić łącznie 85 tysięcy złotych, dla jednej osoby to koszt ok.14 tys. złotych. Kwota ogromna, ale stawka też jest wysoka.

Tak piszą o sobie na Zrzutce, gdzie utworzono zbiórkę pieniędzy na ich wyjazd.

-Jesteśmy Mistrzami Polski, 6-osobową drużyną Matrobocik z Żar (woj. lubuskie). Od kilku lat startujemy w zawodach FLL Lego, dzięki którym uczymy się programowania, budowania, tworzenia robotów z klocków Lego. Zawody FLL (First Lego League) Lego organizowane są na całym świecie, aby rozwijać u dzieci kreatywność, umiejętności konstrukcyjne i inżynierskie.