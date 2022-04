Duża wygrana w Szprotawie. Ktoś kupił zdrapkę i wygrał 400 tysięcy złotych!

Wygrana padła w Szprotawie w piątek 1 kwietnia, ale na szczęście, to nie był primaaprilisowy żart. W jednej z kolektur, przy ulicy Niepodległości 25, kupiono zdrapkę, a szczęściarz "wydrapał" aż 400 tysięcy złotych. W tym roku to kolejna większa wygrana w powiecie żarskim. W lutym w Witoszynie (gm. Wymiarki) w grze "Szybkie 600" padła główna wygrana, to tygodniowa pensja w wysokości 600 zł przez cały rok.