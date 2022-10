Dzieci z Żar poznały niezwykłe instrumenty. Wkrótce zagrają relaksacyjny koncert, wszystko w ramach ciekawego projektu

W Żarach zakończono realizacja muzycznych zajęć warsztatowych w ramach projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie NON SOLUS. Projekt nosi tytuł: "Działanie dodaje skrzydeł" w ramach dofinansowania NOWE FIO- lubuskie lokalnie.Wysokość wsparcia to 6 tys. zł, które w całości zostały wykorzystane na zakup instrumentów muzycznych z przeznaczeniem do zajęć z muzykoterapii integralnej.