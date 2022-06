Dzielnicowi z Żar szybko odnaleźli schorowanego mężczyznę. Udało im się to w dziesięć minut od zgłoszenia

W miniony wtorek (31.05) zaniepokojona kobieta powiadomiła policję, że jej schorowany mąż oddalił się z miejsca zamieszkania. Zabrał ze sobą torbę i udał się w nieznanym kierunku . Jak poinformowała mógł prawdopodobnie autostopem pojechać w kierunku Żar. Kobieta podała rysopis mężczyzny oraz w co był ubrany. Dyżurny natychmiast przekazał komunikat patrolom przebywającym w służbie. Do działań poszukiwawczych przyłączyli się także dzielnicowi: młodszy aspirant Krzysztof Bzowski oraz młodszy aspirant Tomasz Dąbrowski. Policjanci rozpoczęli czynności zmierzające do jego odnalezienia.

Podczas sprawdzania ulic prowadzących do miasta, po niespełna dziesięciu minutach od zgłoszenia, na jednej z nich zauważyli mężczyznę. Odpowiadał od podanemu rysopisowi. Ich uwagę zwróciło zachowanie starszego pana. Zaczepiał przechodniów, a kiedy mundurowi zapytali jak się nazywa, nie potrafił im odpowiedzieć, był zdezorientowany. Policjanci wezwali na miejsce pogotowie i przekazali starszego pana pod opiekę medyków. O odnalezieniu powiadomili także rodzinę, która potwierdziła, że jest to zaginiony mężczyzna. - Policjanci bardzo poważnie podchodzą do takich zgłoszeń i mocno angażują się, kiedy w grę wchodzi życie i zdrowie drugiego człowieka. W tego typu zdarzenia bardzo ważne jest też szybkie powiadomienie policji o zaistniałym zdarzeniu, zwiększa to szanse na odnalezienie zaginionego - podkreśla kom. Aneta Berestekca, rzeczniczka żarskiej policji.