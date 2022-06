"Dzień Delciaków" w Sieniawie Żarskiej. Tak bawili się rodzice z dziećmi na klubowym festynie z okazji Dnia Dziecka

-Cieszymy się, gdy możemy coś zorganizować i przy tym dobrze się bawić-twierdzi Łukasz Pokrywiecki, prezes klubu i jak zwykle szef tego zamieszania. -Dzień Dziecka dla "Delciaków" to sama przyjemność organizacji. Obecnie nasze grupy młodzieżowe to już blisko 60 dzieci, które aktywnie uczestniczą w treningach, meczach i turniejach.

Grupy młodzieżowe w Delcie Sieniawa Żarska to nie tylko młodzi zawodnicy, ale też wspaniali rodzice, którzy potrafią wspomóc, zorganizować oraz czynnie uczestniczyć i bawić się razem ze swoimi pociechami, co pokazał wczorajszy wyrównany mecz: Delciaki vs. Rodzice. Tym razem rodzice postawili wysoko poprzeczkę i po wyrównanym spotkaniu zwyciężyli 10:8.

