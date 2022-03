Dzień Kobiet na targowisku w Żarach. Mnóstwo tulipanów i słońca we wtorkowy poranek Aleksandra Łuczyńska

Na targu już pojawiły się kwiaty. Z okazji Dnia Kobiet, ale nie tylko, bo można już kupi bratki. Zobaczcie, co jeszcze dzieje się na targu. Aleksandra Łuczyńska Zobacz galerię (18 zdjęć)

W Dzień Kobiet na targu w Żarach tradycyjnie sporo stoisk z kwiatami i bardzo dużo słońca, którego tak nam wszystkim brakuje. Największą popularnością cieszą się tulipany. Za 5 sztuk zapłacimy 10 zł, za 10 - 20 zł. Kwiaty to pierwsze zwiastuny wiosny na targowisku, bo już pojawiły się bratki i drzewka do sadzenia. Zajrzyjcie do naszej galerii.