Dzień Myśli Braterskiej obchodzimy 22 lutego. Harcerstwo w Polsce ma ogromne tradycje. Tak przed laty wyglądała harcerska codzienność

Harcerstwo jest bliskie sercu tysięcy Polaków. Wielu w ciągu swojego życia miało z nim większy lub mniejszy kontakt. Wspólne wyprawy, zdobywanie nowych umiejętności, solidarność, bezinteresowność, zakładanie obozów - to harcerska codzienność. 22 lutego obchodzimy na całym świecie Dzień Myśli Braterskiej. Uświadamia on harcerzom i skautom na całym świecie, jak jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku. W ten dzień harcerze myślą o sobie, składają sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują różne gry terenowe lub spotykają się przy ognisku. Dla niektórych środowisk harcerskich Dzień Myśli Braterskiej jest okazją do zbiórki pieniędzy, często na cel charytatywny. Dzień Myśli Braterskiej ustanowiono w dniu urodzin założyciela skautingu, sir Roberta Baden-Powella i jego żony Olave Baden-Powell. Święto obchodzone jest od 2026 r. My postanowiliśmy odszukać archiwalne zdjęcia harcerzy i harcerek sprzed lat. W Polsce harcerstwo ma ogromne tradycje. Na tych przedwojennych fotografiach widać, jak harcerze spędzają czas wolny, jak pracują i ćwiczą.

Narodowe Archiwum Cyfrowe