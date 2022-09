Dzień targowy w Żarach. Robi się jesiennie i kolorowo, pojawiły się grzyby, wrzosy i dynie Aleksandra Łuczyńska

We wtorek 13 września na żarskim targowisku rano był jeszcze spory tłum, ale deszcze ok. 10 wypłoszył kupujących. Na Lotników zrobiło się jeszcze bardziej kolorowo, a w powietrzu czuć nadchodzącą jesień. Jest sporo grzybów, kurek, p[rzwdziwków, których w lasach nie brakuje. Przy stoiskach z kwiatami fioletowo od wrzosów, a przy warzywach i owocach sporo dyni, śliwek czy pomidorów, które są teraz idealne do przecierów. Zajrzyjcie do galerii.