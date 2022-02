Emocje, pogoń za wynikiem i...przegrana w ostatniej sekundzie meczu. Sokół Basket Żary zafundował kibicom prawdziwy rollercoaster

-Kibice na pewno nie nudzą się na naszych meczach. Kolejny nasz mecz, w którym musimy gonić wynik. Tym razem to już przeszliśmy samych siebie, strata ponad 20 pkt. w jednej kwarcie i doprowadzamy do remisu. W końcówce meczu za bardzo uwierzyliśmy, że nie da rady przegrać tego meczu i błąd z mojej strony, bo wykorzystałem wcześniej dwa czasy i nie mogłem wziąć go w tym momencie, jak i zawodników, którzy powinni z zimną krwią dograć te 8 sekund. Cała nasza praca poszła na marne i przegrywamy w ostatnich sekundach 1 pkt. Bardzo żałujemy tego meczu, ale z drugiej strony to dużo nauki na przyszłość dla każdego z nas-podsumował Radosław Barcz.