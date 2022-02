Feniks odwołuje kolejne kursy w powiecie żarskim. Wszystko z powodu braku kierowców, którzy często chorują

- Absencja chorobowa kierowców wynika z epidemii, jedni kierowcy powracają z chorobowego, inni dzwonią nawet w nocy, że mają gorączkę i nie podejmą pracy. Trudno jest przewidzieć, kto kiedy zachoruje. Braki kadrowe występują we wszystkich przedsiębiorstwach, również w Feniks V Sp.z o.o., przyczyny są złożone, odchodzą na emeryturę roczniki 50-te, gdzie rodziło się ponad 800 tys. dzieci rocznie, obecnie wchodzą do zawodu roczniki, w których rocznie rodziło się 300-320 tys. Problem jest w demografii, bliskość niemieckiego rynku pracy, likwidacja szkół zawodowych, trudność w dostępie do zawodu kierowcy ( wiek plus koszty zdobycia uprawnień)