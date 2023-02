Ferie w Żarach, czyli "Skrzydlaty odlot" w Lunie i wiele innych atrakcji dla dzieci. Zobaczcie, co się dzieje podczas wakacji zimowych

W sali widowiskowej Luna dzieci miały okazję obejrzeć m.in. spektakl pt. "Skrzydlaty odlot". Co jeszcze będzie się działo podczas tegorocznych ferii w Żarach? Do końca zimowych wakacji został nieco ponad tydzień. Żarski dom Kultury, Muzeum czy basen zapraszają do korzystania z oferty zajęć.