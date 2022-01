Ferie zimowe nad morzem. Z Żar do Międzyzdrojów to zaledwie 3,5 godziny jazdy samochodem, z Zielonej Góry dojedziemy bezpośrednim pociągiem

Zimowy wyjazd nad morze to nie jest zły pomysł. W ferie nie ma tutaj takich tłumów, jak w górach. Nie ma problemu z noclegami, ceny nie są zbyt wygórowane.

Ferie zimowe nad morzem? To świetny pomysł, jeśli chcecie uniknąć tłumów, a śnieg i narty są wam zupełnie obojętne. Zobaczcie w naszej galerii, jak pięknie może być zimą na plaży. To niepowtarzalna okazja, by korzystać z uroków morza bez tłumów. Nie ma parawanów, upałów, jest wspaniałe, rześkie powietrze, czasem trochę wiatru, ale także słońca.

Z Żar do Międzyzdrojów dojedziemy w ok. 3,5 godziny samochodem. Mamy też świetne połączenie kolejowe, z Zielonej Góry do Międzyzdrojów dotrzemy w 3,5 godziny. Bilet rodzinny dla 4 osobowej rodziny (jedna ze zniżką szkolną) to 180 zł.

Zimowe ceny nad morzem

Jeśli wybieracie się na ferie nad morze czteroosobową rodziną do Międzyzdrojów, noclegi można znaleźć nawet za mniej, niż tysiąc złotych. Za mniej budżetowy hotel z wyżywieniem, dostępem do basenu, ale rezerwowany z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, musielibyśmy zapłacić niespełna 2 tys. złotych.

Jeśli chodzi o jedzenie w lokalach, za zestaw obiadowy zapłacimy ok. 20 zł. Pyszny gofr na wypasie - bita śmietana, owoce, polewa to ok. 20 zł, wstęp do Oceanarium w Międzyzdrojach - 45 zł - ulgowy, 55 zł - bilet normalny. Toaleta przy molo - 5 zł, ale dalej od centrum, za toaletę zapłacimy już tylko 2 zł.

Zobacz też basen w Kunicach zimą