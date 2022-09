Festyn charytatywny dla Marco w żarskim schronisku. Pies, który przeszedł bardzo wiele, potrzebuje ogromnego wsparcia

Marco wabił się wcześniej Azor, ale gdy trafił do schroniska w grudniu ubiegłego roku, zmieniono mu imię. Żeby jak najmniej kojarzyło mu się z tym, co musiał przeżyć. Poprzedni właściciele wzięli go do swojego domu, gdy był małym szczeniaczkiem. Z czasem podrósł i stał się dużym problemem. Był bity, głodzony, sam stał się agresywny. Dziś potrzebuje wsparcia i specjalistycznego leczenia, właściwej karmy. Stąd pomysł organizacji festynu charytatywnego, który odbędzie się w sobotę 24 września w schronisku miejskim przy ulicy Żurawiej. Organizuje je m.in. Żarskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "Aport".