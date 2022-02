Galeria A10 w Żarach, wielkie otwarcie. Action, Jysk, Żabka, Big Star. Pierwsi klienci już zrobili zakupy, zobacz zdjęcia

Od czwartku 5 listopada w nowo wybudowanej galerii, która znajduje się przy rondzie przy Moniuszki i ulicy Lotników, można robić zakupy. Znajdziecie tutaj sklepy: Jysk, Action, Big Star czy Żabka, ale także Totalizator Sportowy czy salon gier. Jest też pierwsze w mieście stanowisko do ładowania samochodów elektrycznych.

Pandemia pokrzyżowała plany otwarcia

Nowy park handlowy powstawał w Żarach przez wiele miesięcy, z powodu pandemii jego otwarcie przesunięto o kilkanaście tygodni. Całość to aż 4700 metrów kwadratowych, na których można robić zakupy. Największy sklep ma powierzchnię 950 mkw. Pozostałą cześć - 3500 mkw to część biuro - usługowa. Kupujący mają do dyspozycji 140 miejsc parkingowych.