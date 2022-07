Gdzie diabeł nie może, tam żaran pośle. Wyprawa z Żar na Sky Bridge 721, czyli na najdłuższy most wiszący dla pieszych na świecie Małgorzata Fudali Hakman

Rodzina państwa Dul z Żar razem ze znajomymi wybrała się na wyprawę do Czech, żeby przejść najdłuższy wiszący most dla pieszych na świecie, który powstał w Dolní Morava, tuż przy granicy polsko-czeskiej w Boboszowie, niedaleko Śnieżnika. Z Żar to tylko 4 godziny jazdy.