Gdzie jest Jagoda Szymczak z Drzeniowa? Zaginionej siedemnastolatki z Drzeniowa szuka policja, strażacy i sąsiedzi Małgorzata Fudali Hakman

17-letnia Jagoda Szymczak z Drzeniowa(powiat żarski) jest od środy poszukiwana przez żarską policję. -Jagoda ostatni raz była widziana we wtorek, około godziny 11:30 -informuje podinspektor Sylwia Rupieta z policji w Żarach. – Dziewczyna napisała do bliskiej osoby SMS-a, że idzie na spacer do lasu Od tego czasu nikt jej nie widział ani nie nawiązała kontaktu z rodziną, a telefon, z którego Jagoda wysłała ostatniego sms-a zostawiła w domu.