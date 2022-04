Gdzie na majówkę? Zobacz najczęściej wybierane przez żaran miejscowości na długi weekend. Te wybory was zdziwią

Polacy na majówkę 2022 wybierają góry

Rośnie zainteresowanie turystów województwami centralnymi

Prawie połowa wyjeżdżających planuje pobyt trzydniowy

Według aktualnych prognoz pogoda w czasie nadchodzącego weekendu majowego będzie raczej przeciętna, nie będzie bardzo ciepło, możliwy jest deszcz. Nie są to szczególnie atrakcyjne warunki do leżenia na plaży czy kąpieli - a po to zazwyczaj turyści jadą nad morze. Trudno się też dziwić bardzo małemu zainteresowaniu noclegami w plenerze. Noclegów na campingach poszukiwało tylko 0,1 proc. naszych użytkowników, a polem namiotowym zainteresowana była jedna osoba. Co ciekawe, chociaż 1 maja w tym roku przypada w niedzielę, co pozwala przedłużyć weekend majowy do czterech dni, najwięcej osób poszukuje zakwaterowania na wyjazd trzydniowy. Biorąc pod uwagę oszacowaną przez nas średnią cenę majówkowego wyjazdu, oznacza to średni koszt 82 zł na dobę za osobę - mówi Tomasz Zaniewski, CFO Nocowanie.pl. Rzeczywiście, według danych Nocowanie.pl aż 44 proc. osób planuje wyjazd na trzy dni, a tylko 22,5 proc. na cztery dni. Dwudniowym pobytem jest zainteresowanych 21 proc. turystów.

