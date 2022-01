Gdzie na spacer do 67 km od Żar. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 15 - 16 stycznia?

Ścieżki spacerowe w okolicy Żar

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 67 km od Żar, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 15 stycznia w Żarach ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 16 stycznia w Żarach ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 16,27 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 145 m

Suma podejść: 748 m

Suma zejść: 865 m

Trasę dla spacerowiczów z Żar poleca Darzbor

Z Obornik Śląskich przez Lasy Wilczyńskie, Ozorowice, Strzeszów do Ligoty Pięknej. Trasę zakończyłem w rejonie budowy trasy szybkiego ruchu. Nie wiadomo, czy po zakończonej budowie będzie można tędy przejść do Ligoty Pięknej.

