Gdzie na spacer do 67 km od Żar. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 27 - 28 sierpnia

🌳 Trasa spacerowa: Miejski Szlak Turystyczny w Głogowie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,32 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 19 m

Suma podejść: 62 m

Suma zejść: 60 m

Trasę dla spacerowiczów z Żar poleca Erni_80

Gościom naszego miasta polecam kilkugodzinny spacer Miejskim Szlakiem Turystycznym, pozwalającym zwiedzić Głogów i jego najcenniejsze zabytki.

Głogów jest jedną ze starszych miejscowości na terenie Polski. Najstarszy głogowski gród założony został w X wieku przez słowiańskie plemię Dziadoszan i położony był na prawym brzegu Baryczy. Plemienny gród został zdobyty przez Mieszka I, który około 989 roku zbudował nowy większy gród w widłach Baryczy i Odry na terenie dzisiejszej kolegiaty na Ostrowie Tumskim. Gród miał kształt owalu o wymiarach 108 × 78 metrów. Wnętrze szczelnie zajmowały liczne budynki o konstrukcji zrębowej ustawione równoległe do ulicy, a w miejscu dzisiejszej kolegiaty istniał niewielki kamienny kościół.

