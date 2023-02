Gdzie w Żarach zjecie najlepszą pizzę? Ranking najlepszych pizzerii w mieście, na podstawie opinii z Google

Pierwsza pizzeria w Żarach

Gdybyśmy cofnęli się o, co najmniej, trzydzieści lat wstecz, nie mielibyśmy wielkiego wyboru. Pierwsza pizzeria w Żarach powstała na początku lat 90 - tych i mieściła się w lokalu w kamienicy przy ulicy Chrobrego. Dziś to sklep z eleganckimi garniturami dla panów. Wtedy, można śmiało powiedzieć, jeden z bardziej ekskluzywnych, jak na owe czasy lokali. Jedynym, dość kłopotliwym dla klientów mankamentem były duże okna, przez które przechodnie mogli zaglądać do środka, ale podobno było to idealne miejsce na wagary. I pizza była całkiem dobra.