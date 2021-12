Głodno, chłodno i do domu daleko! Żaranin wracał do domu pociągiem Polregio aż 5 godzin zamiast zaplanowanej jednej Małgorzata Fudali Hakman

Żaranin Mateusz Koch często korzysta z pociągów spółki Polregio, żeby dostać się do domu. W Zielonej Górze uczy się i pracuje, dlatego lubuskie szynobusy zna jak własną kieszeń. Na początku grudnia także po wyczerpującym dniu usiadł w wagonie składu jadącego z Zielonej Góry do Żar z zamiarem szybkiego dostania się do domu. Planowo miał tam być za godzinę. Niestety tak się nie stało.