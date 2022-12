Godziny mszy w żarskich kościołach. Sprawdź, w jakich godzinach księża odprawiają nabożeństwa w niedzielę

Parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej (Kunice)

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego (ul. Okrzei)

Niedziele i święta:

7:00

8:30 – Suma (w pierwszą niedzielę miesiąca ze zmianą tajemnic Żywego Różańca)

10:00

11:30 – dla dzieci

13:00

– (oprócz lipca i sierpnia) W ostatnią niedzielę miesiąca na tej Mszy św. jest udzielany sakrament Chrztu św.

godz. 16:00 – (tylko w drugą niedzielę miesiąca od września do maja) dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców oraz dla kandydatów do bierzmowania i ich rodziców

godz. 18:00

Msze św. w dni powszednie