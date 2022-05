Huggy Wuggy. Przerażająca postać, przed którą ostrzegają psychologowie. Coraz więcej dzieci bawi się w „Huggy Wuggy” OPRAC.: hakma

Huggy Wuggy (czyt. Hagi Łagi) – co to jest, czy to zabawka i czy jest niebezpieczna? Huggy Wuggy to postać z gry Poppy's Playtime, adresowanej do osób powyżej 16, roku życia. Przytula, by zabijać, a czerwień na jego twarzy otaczająca liczne zęby jest symbolem krwi jego ofiar. Niestety, postać ta zdobywa coraz większą popularność wśród najmłodszych. Psychologowie i pedagodzy biją na alarm!