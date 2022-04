Ile wydamy na święta w tym roku? "Tegoroczny, wielkanocny stół będzie skromniejszy niż w minionych latach"

Ile w tym roku wydamy na święta?

– Zdecydowana większość konsumentów (68 proc.) przeznaczy na wielkanocne zakupy spożywcze w tym roku pomiędzy 101 a 500 zł – wynika z badania PAYBACK Opinion Poll. Świąteczne wydatki sfinansujemy przede wszystkim z bieżących dochodów lub oszczędności, co zadeklarowało 88 proc. ankietowanych. Kartą kredytową zapłaci tylko co dziesiąty z nas, po środki z programu 500+ sięgnie 4 proc. respondentów, a o kredyt, pożyczkę lub pieniądze od rodziny poprosi zaledwie 2 proc. konsumentów.

Dla porównania, z badania przeprowadzonego na zlecenie KRUK S.A. wynika, że podobnie jak przed rokiem najwięcej ankietowanych chce zmieścić się z wydatkami świątecznymi w kwocie do 300 zł. To o 6 proc. więcej wskazań niż w roku ubiegłym. Niemal co trzeci badany planuje, że jego zakupy wielkanocne będą kosztować nie mniej niż 300 zł, ale nie więcej niż 500 zł (30 proc.).