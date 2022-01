IMGW ostrzega: Niebezpieczna pogoda w Lubuskiem. W Żarach oblodzenie, burze i silny wiatr

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed obłodzeniem

W nocy ze środy na czwartek (19/20 stycznia) w województwie lubuskim może spaść deszcz, deszcz ze śniegiem lub mokry śnieg. Temperatura minimalna wyniesie ok. 1 st. C, ale przy gruncie może spaść do -2 st. C. – Na drogach może zrobić się niebezpiecznie. Mokra nawierzchnia może zamarzać powodując oblodzenie – ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje dla powiatów:

gorzowskiego

krośnieńskiego

międzyrzeckiego

nowosolskiego

słubickiego

strzelecko-drezdeneckiego

sulęcińskiego

świebodzińskiego

wschowskiego

zielonogórskiego

żagańskiego

żarskiego

oraz

Zielonej Góry i Gorzowa.

Ostrzeżenie obowiązuje w czwartek, 20 stycznia w godz. 4.00 do 10.00.