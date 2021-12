Imprezy na weekend w Żarach i okolicy. Sprawdź, co będzie się działo w przed samymi świętami Aleksandra Łuczyńska

Przed nami ostatni przedświąteczny weekend. Sprawdź, co będzie się działo w Żarach i okolicy. zdjęcie ilustracyjne/pixabay

Przed nami ostatni weekend przed świętami Bożego Narodzenia w 2021 roku. To już ostatnia okazja do udziału w świątecznych imprezach. Sprawdź, co będzie się działo w Żarach i okolicy.