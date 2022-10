Inwazja szczurów w Lubsku. Gryzoni jest coraz więcej, urzędnicy proszą, by nie stosować ogólnodostępnych trutek Aleksandra Łuczyńska

To prawdziwa inwazja szczurów. Gryzonie opanowały centrum Lubska, są zgłoszenia, że widziano je nawet w muszlach klozetowych. Urzędnicy apelują, by nie stosować zwykłych trutek, bo to tylko uodparnia szczury.