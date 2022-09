Jabłoniowy zawrót głowy 2022 w Łęknicy. Zapraszamy na dziewiątą edycję imprezy w Parku Mużakowskim

Jabłoniowy zawrót głowy to polsko-niemiecki kiermasz organizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Parku Mużakowskim w Łęknicy (woj. lubuskie, powiat żarski), w założeniu ogrodowym w stylu krajobrazowym, położonym po obu stronach polsko-niemieckiej granicy. Jest to największe założenie ogrodowe w Europie wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Najważniejsze są tradycje

Jabłoniowy zawrót głowy to polsko-niemiecki kiermasz

Impreza nawiązuje do tradycji tego miejsca, pełniącego od początku istnienia parku funkcję zaplecza ogrodniczego. Na jego potrzeby w szkółce uprawiano rośliny młode, gromadzono je, rozmnażano i przechowywano, przygotowując do wysadzenia na docelowe miejsce. W II połowie XIX wieku szkółka mużakowska uzyskała cenioną i rozpoznawalną markę, stając się z czasem znaczącym źródłem dochodów. Dzisiaj miejsce to kojarzy się jednak przede wszystkim ze starym sadem, założonym z początkiem wieku XX, gdy uprawy zdominowały rośliny użytkowe. Zachowane drzewa owocowe rosnące na prawie całym terenie, reprezentujące liczne odmiany, w części rzadko spotykane we współczesnych sadach przydomowych, stanowią kolekcję interesującą nie tylko dla znawców. W ostatnich latach kolekcja została wzbogacona o ponad 450 młodych drzew owocowych.

