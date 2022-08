Jak nauczyć dzieci panować nad emocjami? W przedszkolu "eNCe-peNCe" w Żarach to wiedzą

Miał on na celu oswojenie emocji dzieci, aby umiały sobie bardziej z nimi radzić.

Podczas spotkań każda emocja na podstawie książki "Kolorowy Potwór" miała swój kolor: radość-żółty, smutek-niebieski, złość-czerwony, strach-czarny, spokój-zielony, a miłość była różowa.

-Każdego dnia ubieraliśmy się w kolory emocji, nazywaliśmy je, wyrażaliśmy je, szukaliśmy, gdzie w nas mieszkają. Uczyliśmy się być uważni na to, co widzimy, słyszymy, dotykami, smakujemy i czujemy. Próbowaliśmy różnych pozycji jogi, staraliśmy się dobrze oddychać, aby wyciszyć swoje emocje, szukaliśmy sposobów na to, jak sobie poradzić w sytuacjach trudnych. Na zakończenie programu zaprosiliśmy rodziców, pokazaliśmy im, czego się nauczyliśmy i wspólnie wykonaliśmy "kociołki emocji"-opowiada Maja Laskowska-Najdek.