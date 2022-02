Jak Ukraińcy mieszkający w Żarach przeżywają atak Rosjan na ich kraj. Wszyscy są przerażeni i boją się o bliskich

- Wszyscy się boimy, co będzie dalej. Moja cała rodzina mieszka na Ukrainie, bliżej polskiej granicy. Ja tutaj jestem sam, mam małe dzieci, rodzice są schorowani to oni już na pewno nie będą chcieli zostawiać, wyjeżdżać. Tyle miesięcy się o tym mówiło, ale wszyscy mieli nadzieję, że jednak nie dojdzie do wojny. Jeszcze parę tygodni temu moi koledzy się śmiali, że to jakieś żarty, teraz to się nie ma z czego śmiać - mówi Dymitr.