Jak w Żarach radzą sobie z "kukułkami" podrzucającymi śmieci? Czy metody jakie stosuje miasto okażą się skuteczne?

Ktoś podrzuca odpady innym?

Jednak do czasu, ponieważ pod zamykane boksy nieznani osobnicy, miłujący czystość i porządek, zaczęli podrzucać śmieci. Jeżeli dodać do tego tony odpadów, których PEKOM nie uprzątnął zanim zostały wybudowane zamykane wiaty. to rysuje się prawdziwy obraz śmieciowego armagedonu. I co z tego, że lokatorzy bloków, które za ciężką kasę postawili boksy i wyrzucają tam odpady, jak obok ktoś usypuje góry śmieci, wywozi gruz i meble?

O tej sprawie pisaliśmy tutaj: