Janusz Gajos w bibliotece w Żarach. Słynny aktor zrobił ogromne wrażenie na swoich fanach, tak było ponad 50 lat temu

Te zdjęcia musicie zobaczyć. Dzieci wpatrzone w Janusza Gajosa, ich miny uwiecznione przez fotografa, są bezcenne. Słynny Janek Kos zawitał do żarskiej biblioteki ponad 50 lat temu i zrobił niezłe wrażenie.

Jeśli kochacie serial "Czterej panceni i pies" to te zdjęcia mogą was poruszyć. Janusz Gajos, słynny aktor, który grał Janka Kosa, jednego z bohaterów produkcji, odwiedził żarską bibliotekę w październiku 1967 roku. Ten fakt odnotowano oczywiście w kronice, a było to wielkie wydarzenie. Był to czas, kiedy w Polsce trwała prawdziwa "Gajosomania". Nie było podwórka, na którym nie bawiono się w pancerniaków, a w każdej budzie był pies o imieniu Szarik.

Ten szał trwał kilkadziesiąt lat. Wielu mieszkańców Żar i Żagania do dziś wspomina, jak ekipa serialu "Czterej..." kręciła poszczególne odcinki w pobliżu Żar i Żagania. Niektórzy z nich mieli okazję nawet statystować przy produkcji, a takich wrażeń się nie zapomina. Janusz Gajos w żarskiej bibliotece pojawił się w eleganckim garniturze, a powitała go gromada dzieci. Wystarczy zerknąć na zdjęcia wykonane w wypożyczalni. Miny dzieciaków zachwyconych słynnym Jankiem, są bezcenne. Podobno, dla niektórych szokiem było to, że ich ukochany bohater ma jednak ciemne włosy, podczas gdy w serialu był blondynem.