Jareczek, bohater programu "Chłopaki do wzięcia" świętował pierwszą rocznicę ślubu w zielonogórskiej pizzerii Roma

Jarek wziął ślub ze swoją wybranką Małgorzatą w styczniu 2021 roku. Poznał ją przez internet, a pierwszy raz spotkali się w Żaganiu, skąd pochodzi Małgorzata. Jareczek wcześniej handlował na targowisku w Żarach. Para właśnie obchodzi pierwszą, tzw. papierową, rocznicę ślubu. Z tej okazji Jarek Mergner zaprosił ukochaną na pizzę.

Ileż to można jeść tego mięsa... - przyznał Jareczek. - Jesteśmy rok po ślubie to trzeba to uczcić pizzą, tą dobrą