Jarmark Bożonarodzeniowy w Żarach będzie, a co z iluminacjami świątecznymi? Czy miasto będzie oszczędzać na światełkach?

Do Świąt Bożego Narodzenia zostało jeszcze kilka tygodni, ale niektórzy przygotowują sie do nich już w listopadzie. Urząd miejski w Żarach zaprasza wystawców do udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym, który tradycyjnie, odbędzie się na tydzień przed gwiazdką. W dniach 16, 17 i 18 grudnia na placu wokół Ratusza staną stoiska świąteczne. Sprzedawcy mają czas do 25 listopada, by zgłaszać chęć udziału w wydarzeniu.