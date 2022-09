Jarmark Michała 2022 w Żaganiu to mnóstwo atrakcji muzycznych. Hasło przewodnie tegorocznej imprezy to "Ramię w ramię w Żaganiu". Na scenie przy Pałacu Książęcym wystąpi Mrozu, Kayah czy ReTo. Ponadto zaplanowano także spor wydarzeń związanych z obchodami Święta Czarnej Dywizij. Podczas Jarmarku będzie okazja do zwiedzania Zespołu Poaugustiańskiego z biblioteką. W programie także występy lokalnych artystów, barwny korowód i wiele innych atrakcji.