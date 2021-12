Jarmark Świąteczny w Żarach. Zobaczcie, co można tutaj kupić, przed nami jeszcze dwa dni Aleksandra Łuczyńska

Jarmark Świąteczny w Żarach już ruszył. Sprawdziliśmy, co można kupić przy stoiskach w Rynku koło Ratusza. Od słodkich wypieków, przez oscypki z boczkiem, ogromne zapiekanki, miody, przez zabawki, ubrania, po dekoracje świąteczne. Jest w czym wybierać, a Jarmark można odwiedzać aż do niedzieli 19 grudnia. To nie tylko zakupy, ale także pomoc chorym dzieciom, dla których kiermasze zorganizowano przy stoiskach. W naszej galerii zobaczycie, co działo się pierwszego dnia świątecznej imprezy.