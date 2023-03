Jarmark Wielkanocny 2023 w Żarach. Sprzedawcy mogę jeszcze zgłaszać chęć udziału w wydarzeniu

Jarmark wielkanocny 2023 w Żarach zaplanowano rozpocznie się 31 marca i potrwa trzy dni. tradycyjnie nie zabraknie na nim smakołyków, ozdób świątecznych i atrakcji. Jak co roku miasto czeka na zgłoszenia handlowców, którzy są chętni do wystawienia swoich towarów przy Ratuszu. Wnioski można składać do 17 marca.