Jarmarki Świąteczne w Żarach i okolicy. W powiecie żarskim w grudniu zaplanowano kilka imprez świątecznych

Wielki Jarmark Świąteczny już ruszył m.in. we Wrocławiu, skąd dochodzą sygnały o wysokich cenach np. za watę cukrową czy inne smakołyki. Jak będzie w tym roku w Żarach? Przekonamy się już za niespełna miesiąc. Jarmark Bożonarodzeniowy rusza tutaj w piątek 16 grudnia i potrwa trzy dni do niedzieli 19 - go, czyli cały weekend. Tradycyjnie będzie można kupić sporo lokalnych produktów spożywczych oraz handmade.

Jarmarki planowane są także w innych gminach w powiecie. I tak już 9 grudnia na swoje wydarzenie zapraszają Tuplice. Tutaj nie zabraknie pysznych pierogów, grzańca, czyy śpiewu Górali Czadeckich. Zobaczcie poniżej plakat.