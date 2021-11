Jesień w Żarach i okolicy. Te zamglone i kolorowe zdjęcia przyciągają uwagę. Kryją w sobie prawdziwą tajemnicę natury

Wtedy przed naszymi oczami ukazują się piękne barwy. Od czerwieni po żółć to także niesamowita pora roku dla poetów.

Czuły listopad

***************

I chociaż jesień już za pasem,

to jeszcze ciągle tak łaskawa,

deszczem zapłacze tylko czasem

pora złocista, czerwonawa...

.

Barwy dokoła łagodnieją,

jakby popiołu w nie dorzucił

i mgły wlał krztynę... łagodnieją

myśli, emocje i uczucia...

.

Świat się szykuje do snu z wolna,

piżamy wkłada pajęczynę,

lecz jeszcze droga doń mozolna,

by w snu iść zimy serpentynę...

.

Lecz póki co- jeszcze nas pieści

listopadowej aury dotyk

i choć pod stopą liść szeleści,

zdumieni wzrok wznosimy w gotyk...

.

Bo jeszcze nieba błękitnieja,

chociaż przebrzmiały dawno wrześnie,

nie sunie ołowianą breją

brzuch chmur o góry bezboleśnie...

.

Blask tarczy słońca nie oślepia,

lecz nisko miota złote strzały,

nad horyzontem ugry, sepia,

obłoki w burgund się przywdziały...

.

Wdzięczności kielich wzniosę zatem

za to jesienne dopieszczanie...

i choć roniłam łzę za latem,

listopad czuły- niech zostanie...