Język ukraiński. Jak się przywitać, przedstawić, pozdrowić? Najpopularniejsze zwroty w języku ukraińskim. Warto je znać!

Język ukraiński należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Ma sporo zapożyczeń z języka polskiego, wiele słów wypowiadanych przez Ukraińców brzmi nam znajomo. Każdy Polak bez problemu zrozumiał, co strażnicy na słynnej już Wyspie Węży powiedzieli do załogi rosyjskiego okrętu... Powiedzenie "idi w ch..." rozgościło się w naszym kraju na dobre.